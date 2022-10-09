МИД Китая отказался от комментариев по взрыву Крымского моста

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Внешнеполитическое ведомство Китая в ходе брифинга 9 октября воздержалось от комментариев касательно вчерашнего ЧП на Крымском мосту. 8 октября на мосту был взорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего товарного поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, ведущей в сторону полуострова.

Мы обратили внимание на эту информацию. Следующий вопрос, — заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

Ранее журналисты китайского издания Global Times предрекли всему миру проблемы с безопасностью на уровне гражданской инфраструктуры после взрыва на Крымском мосту. В газете сравнили данный инцидент с открытием ящика Пандоры.

Американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника ранее сообщила, что за подрывом Крымского моста стоит Украина. По версии источника, для операции использовалась бомба, загруженная в грузовик, проезжавший по транспортному объекту.