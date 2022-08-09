МИД Китая одной картинкой высмеял западную демократию Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь одной картинкой высмеял демократию Европы

Фото: EPA/TASS

Чжао Лицзянь

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь высмеял в своем Twitter демократию Запада. К посту он приложил картинку, на которое изображены три конфликта, в которых США использовал военные силы — в Ираке, Афганистане и на Кубе.

Демократия или демосумасшествие (от слов democracy и crazy. — прим. NEWS.ru)? — написал дипломат.

Democracy or Democrazy pic.twitter.com/VxBgr9qZWT — Lijian Zhao èµµç«å (@zlj517) August 8, 2022

Напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина начала расти после визита пикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Политика неоднократно предупреждали, что ее поездка на остров может обернуться серьезными последствиями для отношений двух стран. Пелоси же подчеркивала, что визит не противоречил политике США и её приезд являлся «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Китайская сторона выступила категорически против визита спикера на Тайвань, о чем заявил пресс-секретарь Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнять свои обещания не поддерживать независимость острова.

После визита Пелоси Китай частично разорвал сотрудничество с США. В частности, Пекин заявил об отмене телефонных разговоров между силовыми ведомствами, а также о приостановлении сотрудничества в борьбе с международной преступностью.