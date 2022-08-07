МИД Китая назвал три ошибки США в визите Пелоси на Тайвань Глава МИД КНР Ван И: визитом Пелоси на Тайвань США намеренно подрывают мир в регионе

Фото: Chien Chih-Hung/Taiwan President/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — это намеренное создание кризиса в регионе, заявил глава МИД КНР Ван И, сообщается на сайте ведомства. По мнению министра, США привыкли создавать проблему и использовать ее для реализации стратегических планов. Это одна из ошибок Соединенных Штатов наряду со вмешательством во внутренние дела Китая, отметил Ван И.

Ещё одной ошибкой американского правительства, по мнению главы МИД КНР, является поддержка независимости Тайваня. Он заявил, что ни одно государство в мире не должно поддерживать «сепаратистские силы», а США подобными действиями выступили против Китая.

Самолет с Нэнси Пелоси на борту приземлился на Тайване вечером 2 августа. Это был первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречила политике США в отношении Китая.

В ответ на это Народно-освободительная армия Китая приступила к маневрам вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолетов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива.