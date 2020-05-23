МИД Китая: законопроект о нацбезопасности не угрожает автономии Гонконга

https://static.news.ru/photo/d3dd4882-9dd1-11ea-82f5-fa163e074e61_660.jpg Ван И Фото: Chen Yehua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Законопроект парламента КНР о защите национальной безопасности в Гонконге не угрожает автономии специального административного района, интересам иностранных инвесторов и правам местных жителей.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что рассматриваемый Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) законопроект касается исключительно тех действий, которые в серьёзной степени угрожают нацбезопасности. Ван И пообещал, что Гонконг в любом случае сохранит высокую степень автономности.

Глава МИД Китая отметил, что начавшиеся летом 2019 года в Гонконге протесты сопровождались акциями террористов и радикалов, что нанесло ущерб стабильности региона и всей страны. Также Ван И заявил, что действия протестующих поставили под угрозу принцип «одна страна — две системы».

Как писал NEWS.ru, 24 мая около 100 протестующих собрались в гонконгском торговом районе Козуэй-Бей, чтобы выразить несогласие с законопроектом о защите нацбезопасности, который рассматривает ВСНП. Участники акции выразили опасение, что власти КНР одобрят документ без согласования с законодателями Гонконга.