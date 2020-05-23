МИД Китая: законопроект о нацбезопасности не угрожает автономии Гонконга

Законопроект парламента КНР о защите национальной безопасности в Гонконге не угрожает автономии специального административного района, интересам иностранных инвесторов и правам местных жителей.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И,
Глава МИД Китая отметил, что начавшиеся летом 2019 года в Гонконге протесты сопровождались акциями террористов и радикалов, что нанесло ущерб стабильности региона и всей страны. Также Ван И заявил, что действия протестующих поставили под угрозу принцип «одна страна — две системы».
Как писал NEWS.ru, 24 мая около 100 протестующих собрались в гонконгском торговом районе Козуэй-Бей, чтобы выразить несогласие с законопроектом о защите нацбезопасности, который рассматривает ВСНП. Участники акции выразили опасение, что власти КНР одобрят документ без согласования с законодателями Гонконга.
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