МИД Киргизии назвал срок урегулирования правового положения мигрантов в РФ МИД Киргизии: мигранты смогут узаконить пребывание в России до 10 сентября

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Посол Киргизии в РФ Кубанычбек Боконтаев

Москва даст время до 10 сентября на то, чтобы узаконить свое пребывание в Российской Федерации мигрантов из Киргизии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел соседнего государства. Эти слова прозвучали по окончании переговоров посла Киргизии в России Кубанычбека Боконтаева с главой управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым в Бишкеке.

На встрече российской стороной анонсировано продление до 10 сентября 2025 года сроков действия указа президента Российской Федерации, предоставляющего возможность урегулировать правовое положение незаконно находящихся в России иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить количество попыток прохождение теста на знание русского языка среди детей мигрантов. Разработанный ими законопроект предусматривает срок в два года. Депутат подчеркнул, что в настоящее время на прохождение этого теста дается бесчисленное количество попыток, однако каждая из них осуществляется за счет налогоплательщиков.