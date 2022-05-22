МИД: азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничества с Россией в Арктике Дипломат Корчунов: партнёры по БРИКС и ШОС хотят сотрудничества с Россией в Арктике

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Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов заявил, что азиатские страны БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике. Их намерения носят стратегический характер, отметил он в беседе с РИА Новости.

Традиционно страны азиатского региона проявляют большой интерес к развитию взаимодействия в высоких широтах. Это те страны, которые демонстрируют опережающие темпы экономического развития. Многие из них являются участниками БРИКС, ШОС, — подчеркнул председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета.

Корчунов добавил, что интерес партнёров не носит конъюнктурного характера, а основан на другом. У азиатских стран имеют значение стратегические расчёты, что говорит о долгосрочной перспективе сотрудничества, считает дипломат.

Ранее стало известно, что страны Запада не смогут обеспечить надёжное развитие Арктики без участия России, заявил Николай Корчунов. Он напомнил, что Россия владеет около 60% побережья Арктики. В начале весны 2022 года Соединённые Штаты, Канада, Дания, Норвегия и другие страны остановили научную деятельность в рамках Арктического совета.