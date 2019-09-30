Компания PetroChina (дочернее предприятие национальной нефтегазовой корпорации CNPC) обнаружила месторождение нефти на северо-западе Китая в районе плато Ордос.
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PetroChina планирует добыть на открытом в провинции Ганьсу месторождении около 640 тысяч тонн в 2019 году и затем нарастить объём добычи до трёх миллионов тонн ежегодно.
Компания также обнаружила новые залежи сланцевого газа в уездах Чаннин и Вэйюань с предполагаемым объёмом запасов в 740 млн куб. м.
Мировые цены на нефть продолжают снижаться после максимального с июня 2019 года падения, сообщал News.ru.