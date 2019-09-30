https://static.news.ru/photo/6da25e3e-e37f-11e9-b155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xie Jianfei/Global Look Press

Компания PetroChina (дочернее предприятие национальной нефтегазовой корпорации CNPC) обнаружила месторождение нефти на северо-западе Китая в районе плато Ордос.

Как сообщает РИА Новости , предполагаемый объём нефтяных запасов месторождения составляет около одного миллиарда тонн, при этом уже на данный момент установлено наличие запаса в 358 млн тонн сырья.

PetroChina планирует добыть на открытом в провинции Ганьсу месторождении около 640 тысяч тонн в 2019 году и затем нарастить объём добычи до трёх миллионов тонн ежегодно.

Компания также обнаружила новые залежи сланцевого газа в уездах Чаннин и Вэйюань с предполагаемым объёмом запасов в 740 млн куб. м.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться после максимального с июня 2019 года падения, сообщал News.ru.