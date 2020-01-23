Мэр японского города Генкай Синтаро Вакияма признался, что после избрания на пост градоначальника в 2018 году получил «неправомерный платёж» от строительной компании Shiohama Industry Corp. Мужчина заявил, что месяц назад вернул деньги обратно.
Он подчеркнул, что хранил их в сейфе и не тратил. По словам пресс-секретаря, мэр не знал точной суммы, которая была ему вручена,
Агентство Kyodo сообщало, что речь идёт об 1 млн иен (около $9100). В городе Генкай расположена атомная электростанция, которой управляет японская энергетическая компания Kyushu Electric Power.
Ранее NEWS.ru писал, что депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии Цукаса Акимото был арестован по подозрению в получении взяток от компании из Китая для лоббирования её интересов в игорном бизнесе. Как предполагают следователи, он получил $27 500 для помощи в строительстве казино в Стране восходящего солнца.
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