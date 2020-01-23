https://static.news.ru/photo/fcc9351e-3dd0-11ea-ba74-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Мэр японского города Генкай Синтаро Вакияма признался, что после избрания на пост градоначальника в 2018 году получил «неправомерный платёж» от строительной компании Shiohama Industry Corp. Мужчина заявил, что месяц назад вернул деньги обратно.

Он подчеркнул, что хранил их в сейфе и не тратил. По словам пресс-секретаря, мэр не знал точной суммы, которая была ему вручена, пишет Reuters. Она пояснила, что мужчина получил посылку с деньгами и визиткой. Сам Вакияма отказался назвать мотивы компании.

Агентство Kyodo сообщало, что речь идёт об 1 млн иен (около $9100). В городе Генкай расположена атомная электростанция, которой управляет японская энергетическая компания Kyushu Electric Power.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии Цукаса Акимото был арестован по подозрению в получении взяток от компании из Китая для лоббирования её интересов в игорном бизнесе. Как предполагают следователи, он получил $27 500 для помощи в строительстве казино в Стране восходящего солнца.