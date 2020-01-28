https://static.news.ru/photo/e06830fa-41d1-11ea-b59e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ke Hao/Xinhua/Global Look Press

Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван заявил, что хочет уйти в отставку в знак признания вины перед жителями города.

Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения, — сказал градоначальник в интервью Центральному китайскому телевидению (CCTV).

По его словам, решение закрыть город, в котором проживало более 10 миллионов человек, было принято впервые в истории. Это «действительно жёсткое решение». Закрытие территории поспособствует только распространению плохой исторической репутации, а не вирусу.

Кроме того, Чжоу Сяньван добавил, что сейчас больным предоставляют бесплатные продукты и лекарства. Однако есть случаи, когда водители отказываются ехать к больным из-за страха заразиться.

Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысяч инфицированных, 100 погибших. На втором месте провинция Гуандун — 207 инфицированных. Третье место у провинции Чжэцзян — 173 инфицированных, четвёртое место — Хэнань, где от вируса пострадали 168 человек, один погиб.

Как писал NEWS.ru, представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР ЛИ Синван заявил, что вирус может передаваться от человека к человеку через слизистую глаз. Это произойдёт, если вирус попал на кожный покров рук, а человек затем потёр глаза. Синван подчеркнул, что для снижения риска заражения нужно следить за гигиеной рук, а также носить защитную маску.