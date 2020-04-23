Мэр Пусана ушёл в отставку после сексуальных домогательств к подчинённой

Женщина, к которой приставал мэр, сообщила о домогательствах в консультационный центр для жертв сексуальных преступлений. Помощники О Ко Дона подтвердили её слова и согласились удовлетворить любые требования жертвы. Госслужащая потребовала, чтобы градоначальник ушёл с занимаемого поста и публично объяснил причину отставки.
Экс-помощница Джозефа Байдена, который в настоящее время является наиболее вероятным кандидатом в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии, обвинила его в насильственных действиях сексуального характера и подала заявление в полицию. Тара Рид заявила, что в 1993 году Байден, будучи сенатором, прикасался к ней без разрешения в здании конгресса, писал NEWS.ru.