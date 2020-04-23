Мэр Пусана ушёл в отставку после сексуальных домогательств к подчинённой

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Мэр южнокорейского Пусана О Ко Дон ушёл в отставку, принеся извинения за сексуальные домогательства к подчинённой.

В ходе пресс-брифинга чиновник пояснил, что во время короткой пятиминутной встречи позволил себе «ненужный физический контакт». Теперь О Ко Дон понял, что совершил ошибку, передаёт Yonhap.

(2nd LD) Busan mayor resigns over sexual harassment https://t.co/3aGoaNZpU7 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) April 23, 2020

Женщина, к которой приставал мэр, сообщила о домогательствах в консультационный центр для жертв сексуальных преступлений. Помощники О Ко Дона подтвердили её слова и согласились удовлетворить любые требования жертвы. Госслужащая потребовала, чтобы градоначальник ушёл с занимаемого поста и публично объяснил причину отставки.

Экс-помощница Джозефа Байдена, который в настоящее время является наиболее вероятным кандидатом в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии, обвинила его в насильственных действиях сексуального характера и подала заявление в полицию. Тара Рид заявила, что в 1993 году Байден, будучи сенатором, прикасался к ней без разрешения в здании конгресса, писал NEWS.ru.