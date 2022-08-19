Мэр Пусана Пак Хон Чжун обратился к президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю с требованием освободить членов музыкальной группы BTS от прохождения воинской службы и заменить ее на альтернативную, передает The Korea Times. Он подчеркнул, что музыканты помогают поддержать заявку города на проведение международной выставки ЭКСПО-2030, и они должны будут дать выступление.
Без решения вопроса о военной службе BTS существенно и активно продвигать заявку Пусана на Экспо может быть невозможно, — подчеркнулглава Пусана.
Он уточнил, что проведение выставки является «острой необходимостью» как для самого портового города, так и для всей Южной Кореи. Представители лейбла BTS из агентства HYBE заявили, что посодействуют Пак Хон Чжуну в освобождении музыкантов от службы в армии.
Мэр подчеркнул, что он не требует привилегий, а лишь просит заменить службу на альтернативную. Несмотря на это сами участники BTS ранее заявляли, что готовы служить.
Ранее Верховный суд России разъяснил, в каком случае учащиеся высших учебных заведений могут не получить отсрочку от армии. Инстанция указала, что отсрочка по учебе предоставляется всего один раз, поэтому в том случае, если студент по окончании техникума решит поступить в институт, его все равно призовут в армию.