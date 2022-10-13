«Медвежья услуга»: в Японии оценили слова Зеленского о Курилах

Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Член Палаты советников и лидер парламентской партии «Возрождение Японии» Мунэо Судзуки в своем блоге оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Курильских островов, передает Yahoo News Japan. Политик назвал заявление главы государства «медвежьей услугой». Прежде Зеленский подписал указ, в соответствии с которым Киев признает Курилы «оккупированной Россией территорией Японии».

Спасибо за медвежью услугу, — написал Судзуки.

По мнению японского политика, слова Зеленского могут спровоцировать Россию. Он отметил, что вопрос о принадлежности Курильских островов — это тема исключительно двусторонних переговоров. Также он добавил, что контроль РФ над территориями гарантируется рядом договоров. В частности, речь идет об Уставе ООН и Потсдамской декларации.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления украинских властей о принадлежности Курильских островов. В России давно поставили точку в данном вопросе, отметил он.

Та самая точка, подчеркнул губернатор, была поставлена в 2020 году, когда россияне проголосовали за поправки к Конституции РФ.