McDonald's начнет продавать парфюм с ароматом картофеля фри McDonald's анонсировал продажи парфюма с ароматом картофеля фри в Японии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подразделение американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Японии планирует выпустить особую серию парфюмов с ароматом картофеля фри, сообщила компания в соцсети Twitter(X). Представители сети отметили, что духи идеально дополнят важное свидание. Продаваться они будут в трех вариантах.

Мы создали духи с запахом картофеля! Идеально подходит для вашего важного свидания, — говорится в публикации.

Помимо аромата классического картофеля фри, можно будет приобрести версию с японской приправой, водорослями и солью, а также с чесноком, черным перцем и майонезом. Последние два вида приправ представлены в ресторанах McDonald's как дополнение к картофелю, которое высыпается в специальный пакетик.

В рекламном ролике компании демонстрируются флаконы для духов, выполненные в виде классических красных коробочек для картофеля фри, а также в виде бумажных пакетиков. Дата начала продаж и цена духов пока не озвучиваются.

Ранее парфюмер Елизавета Федорова рассказала, что правильно подобранные духи отражают индивидуальность, тестировать различные запахи необходимо в разную погоду, настроение и гормональный фон. По ее словам, аромат на коже всегда раскрывается по-разному.