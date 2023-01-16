Машина с российскими туристами рухнула в 25-метровый овраг на Бали

Фото: shutterstock.com

остров Бали, Индонезия

На острове Бали в Индонезии автомобиль с тремя российскими туристами упал в овраг глубиной 25 метров, сообщает местное издание Detik. По сведениям издания, пассажиры выжили и вместе с водителем машины доставлены в больницу с легкими травмами.

В местной полиции отметили, что на дороге с уклоном водитель не справился с управление автомобиля из-за отказа тормозов. В результате аварии у водителя остались только царапины.

16 января в Таиланде водитель катера забыл вернуться за семьей из четырех российских туристов с двумя детьми, которых он оставил на остров Ко Сак. Путешественников обнаружил после захода солнца местный житель, который вызвал спасателей. Семья благополучно вернулась в Паттайю.

В это же день в Таиланде задержали российского туриста, который разгромил сразу два магазина на Уолкинг-стрит в Паттайе. Инцидент произошел рано утром, мужчина сначала приставал к покупателям, разбил витрину и разбросал продукты, а потом зашел в другой магазин и заперся там.