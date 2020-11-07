Манифестанты в Бангкоке принесли ко дворцу короля мусорные баки

https://static.news.ru/photo/c6e020c2-21e9-11eb-905d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geem Drake/Global Look Press

8 ноября в столице Таиланда Бангкоке прошла очередная протестная акция. Манифестанты принесли к комплексу зданий Большого королевского дворца четыре мусорных бака, стилизованных под почтовые ящики.

На подходе к дворцу толпу в несколько тысяч человек встретили заграждения из автобусов и водомёты, которые полицейские сначала применили, но затем заявили, что это было случайно, и извинились. Как сообщает ТАСС, участники акции своими силами откатили три автобуса и сняли колючую проволоку, после чего смогли пробиться к дворцу. После переговоров с правоохранителями организаторы митинга смогли зачитать обращение к королю Махе Вачиралонгкорну и установить «почтовые ящики», после чего призвали других протестующих наполнять их.

Одно из писем участники акции озаглавили «Это королевство — страна компромиссов и любви, а не жестокой власти и грубой силы». По словам представителей протестующих, король должен любить своих поданных, даже если они не любят его.

Минздрав страны сообщил, что во время митинга пострадали пять человек, включая одного полицейского. Всех их госпитализировали. Организаторы в 21:00 (17:00 мск) объявили о завершении акции, которая в этот раз оказалась не такой многочисленной, как прошлые крупные протестные мероприятия.

Демонстрации в Таиланде идут с июля, первая акция прошла после снятия карантинных ограничений, передавал NEWS.ru. Протестующие требуют отставки премьер-министра, внесения правок в конституцию и реформы монархии.