Мало зарабатывает и ест в забегаловках: 10 фактов о Си Цзиньпине В жизни главы КНР есть немало эпизодов, которые не упоминаются в его официальной биографии

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. NEWS.ru изучил биографию китайского лидера и собрал 10 фактов о нем, мало известных широкой публике.

Считается «внуком» Мао Цзедуна

В книге китайских историков Вана Сяоцяна и Мэна Ся «Интересы партии превыше всего» говорится, что отец нынешнего главы Китая, Си Чжунсюнь, в 1930-е годы входил в ближний круг будущего Великого Кормчего. Поэтому после провозглашения Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года Си-старший сразу оказался в высшем руководстве нового китайского государства и дорос до поста вице-премьера Госсовета.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Мао Цзедун

Благодаря такому происхождению и китайскому менталитету, который ассоциирует власть коммунистов с императорским кланом, Си Цзиньпина в КПК причисляют к «фракции принцев» — потомков крупных китайских партийных лидеров. Это дало младшему Си возможность получить привилегированное воспитание и элитное образование.

Провел семь лет на исправительных работах в деревне

Будущий лидер не избежал репрессий. Когда ему было 15 лет, его отец оказался в опале — в 1962 году Си-старшего обвинили в антипартийном заговоре и выслали из Пекина в провинцию Хэнань в Центральном Китае.

Си-младший, как сын «неблагонадежного элемента», тоже был отправлен на «трудовое перевоспитание» в деревню уезда Яньчуань — китайское глубокое захолустье. Почти семь лет Си жил в землянке, спал на покрытых одеялом кирпичах и занимался тяжелым крестьянским трудом. По воспоминаниям жителей Яньчуаня, будущий лидер КНР привез туда с собой целый чемодан книг, «толстых, как кирпичи».

Любит американское кино

В 1985 году Си Цзиньпин отправился в США, чтобы познакомиться с методами ведения сельского хозяйства. В Штатах он жил не как партийный функционер, а как обычный студент по обмену, в семье фермеров в штате Айова. Когда Си был с визитом в 2012 году в США уже как председатель КНР, то специально заехал к семье, у которой гостил в молодости.

За время жизни в США Си полюбил американское кино и порой цитирует в своих выступлениях фразы из голливудских фильмов «Спасти рядового Райана», «Отступники», «Крестный отец».

Фото: Liu Jiansheng/Xinhua/Global look Press Си Цзинпин

Читает русских классиков

В январе 2023 года Си Цзиньпин выступил по телевидению с поздравлением по поводу китайского Нового года. Свое обращение он зачитывал на фоне объемной библиотеки. Зрители разглядели среди книг за спиной Си тома Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Некрасова, Толстого, Чехова, Шолохова. Глава КНР называет чтение своим главным хобби.

Не любит Винни-Пуха

В Китае запрещен мультфильм про Винни-Пуха. По слухам, Си усматривает портретное сходство медвежонка с собой. В 2013 году, после встречи Си Цзиньпина с тогдашним президентом США Бараком Обамой в интернете стал популярным коллаж. На нем кто-то из пользователей сопоставил фото лидеров двух стран с кадром из мультфильма, где медвежонок шагает с Тигрой.

В 2017 году ведущая соцсеть Китая Weibo удалила все сообщения, в которых упоминается Винни-Пух.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Кадр из мультфильма «Винни-Пух»

Зарабатывает меньше всех лидеров крупных держав

Си Цзиньпина мало интересуют личное благополучие. Его задача — богатство всего народа, построение зажиточного общества. Годовой оклад Си в переводе на доллары равен примерно $22 тысячам (данные 2022 года). Это меньше, чем официально задекларированные в 2022 году зарплаты президентов США ($400 тыс.), России ($140 тыс.), канцлера ФРГ (€30 тыс.).

Правда, партийные функционеры КПК в наличных деньгах не нуждаются, так как традиционно живут на государственном обеспечении. Эту традицию в КПК унаследовали от китайских императоров, которые были еще «беднее», потому что не получали никакой зарплаты вообще.

Обедает в уличных забегаловках

Время от времени Си Цзиньпин появляется в заведениях, где обедает простой народ. Он посещает их без предупреждения, заказывает самые простые блюда и ест под одобрительный шум посетителей. Таким образом Си делает мегарекламу тем заведениям, где появляется. Например, в 2014 году он зашел в закусочную «Кингфэнь» в Пекине и заказал, выстояв очередь, шесть «баоцзы»-пирожков из рисовой муки с начинкой из свинины, тарелку супа и овощной салат, что в общей сложности обошлось ему примерно в $3.

Фотографии визита Си в простую закусочную разлетелись по всему Китаю, а сочетание блюд, которое он заказывал, тут же переименовали в «фудзежень» (дословно — «обед лидера»). Многие заведения включили такие блюда в свои меню. Это стало первым случаем в истории не только КНР, а Китая вообще, когда глава государства обедал вместе с обычными людьми.

Голосовал против себя?

На выборах нового президента КНР в 2012 году (в Китае на эту должность избирают голосованием во Всекитайском собрании народных представителей) за кандидатуру Си было подано 2952 голоса, три депутата воздержались и один проголосовал против. Данные голосования поименно никогда не публиковались, поэтому в среде китайских политологов появилась легенда, что против избрания Си проголосовал он сам. Не потому, что не хотел занимать высший в стране пост, а чтобы продемонстрировать «партийную скромность», понимая, что на результат голосования это никак не повлияет.

Фото: Lan Hongguang/ZUMAPRESS.com/Global Look press Си Цзинпин голосует в кабине для голосования

Разрушает «потемкинские деревни»

Си хорошо чувствует, когда ему пытаются льстить, и не терпит пыли в глаза. В 2015 году он посещал одну из провинций в рамках кампании по борьбе бедностью. Местные власти, готовясь к проезду кортежа, одели детей в белые мешки и расставили их по холмам, хорошо видимых с дороги. По замыслу, дети должны были выглядеть овцами и тем создавать впечатление процветающего района. Газета The Washington Post сообщила, что организаторы этого «спектакля» вскоре лишились своих постов, их обвинили в коррупции.

Женат на известной певице

Си Цзиньпин женат на известной певице Пэн Лиюань. Это второй брак лидера КНР.

Его первой женой в 1979 году стала Ке Линьлинь. Она была дочерью тогдашнего посла КНР в Великобритании, но молодые жили в Пекине, а не в Лондоне. Знакомые позднее вспоминали, что пара ссорилась едва ли не ежедневно. Брак распался через три года. Ке Линьлинь после развода покинула Китай и вернулась в Англию, где и находится по сей день.