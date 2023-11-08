Мальчик чуть не лишился пениса после игр с магнитами В Японии мальчик приложил к пенису магниты и чуть не лишился его

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Одиннадцатилетний мальчик из Японии играл с магнитами и приложил их к пенису с двух сторон, сообщает издание Clinical Case Reports. Сила притяжения между ними оказалась большой, они сильно сжали половой орган. Ребенка доставили в больницу, после лечения он был выписан в тот же день.

Издание отмечает, что мальчик использовал неодимые магниты длиной сантиметр. Врачам понадобилось два часа, чтобы вытянуть их с достаточной силой в противоположных направлениях. Осложнений после операции не обнаружили.

Ранее в США малолетний ребенок выстрелил в себя из пистолета, который нашел на территории детского сада. Оружие находилось на детской площадке. Малыша госпитализировали в критическом состоянии.

Полиции стало известно, как именно пистолет оказался на детской площадке. По словам сотрудников, оружие туда выкинул подросток, который ранее открыл стрельбу в автобусе. В результате этого происшествия ранение получил мужчина. Подростка, виновного в двух госпитализациях, уже задержали.

До этого в Санкт-Петербурге три школьника выстрелили в мужчину из газового пистолета. Инцидент произошел в метро, правоохранители уже задержали несовершеннолетних. Сотрудники Следственного комитета по городу Санкт-Петербургу начали процессуальную проверку по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).