Малазиец забрал с улицы собаку из-за записки от прежнего хозяина

https://static.news.ru/photo/3b094cd4-825e-11ea-be65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephan Schulz/ZB/Global Look Press

Житель малайзийского города Ипох Лайонел Виталингам подобрал на оживлённой трассе небольшую собаку породы голдендудль по имени Сигги. На её ошейнике прежний хозяин прикрепил записку, которая настолько растрогала мужчину, что он забрал собаку с собой.

Привет, меня зовут Сигги! Я самая любящая и внимательная собака, с которой вы когда-либо встречались! Мой хозяин очень извиняется за то, что оставил меня в этом месте, но он больше не может заботиться обо мне, — цитирует The Mirror эту записку.

В послании также сообщались порода и возраст собаки, а также говорилось о её прекрасных сторожевых качествах. Виталингам забрал собаку, накормил и искупал, а позже передал её своему брату, «так как в его доме намного комфортнее».

Как писал NEWS.ru, бродячие собаки, вероятно, являются промежуточным звеном в цепи заражений коронавирусом от летучих мышей к человеку. Об этом заявил профессор кафедры биологии Университета Оттавы Сюхуа Сю. Исследователь пришёл к такому выводу после изучения вирусов у различных видов животных, которые могли стать переносчиками инфекции. В работе специалиста утверждается, что новый тип коронавируса и его ближайший «родственник», обнаруженный у летучих мышей, скорее всего, поразили кишечники бездомных собак.