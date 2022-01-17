Малайзия намерена в ближайшее время объявить об окончании пандемии COVID-19

Власти Малайзии в течение ближайших двух-трёх недель могут объявить об окончании пандемии COVID-19 и переходе её к стадии эндемичного или характерного для этого региона заболевания. Об этом изданию Star сообщил министр обороны страны Хишаммуддин Хусейн.

Мы готовы объявить о переходе, но не я заявлю про это, а наш премьер-министр объявит после того, как это будет согласовано специальной целевой группой по COVID-19, — сказал Хусейн.

Глава ведомства также отметил, что до объявления об окончании в стране пандемии правительство ожидает отчёты о последствиях наводнений в декабре 2021 года и штамме «омикрон».

За время пандемии в Малайзии было зарегистрировано свыше 2,8 млн случаев заражения COVID-19, скончались более 31,7 тысячи человек. Набольшие показатели по заболеваемости были зафиксированы в июне - августе 2021 года, тогда ежесуточный рост достигал 25 тысяч случаев. По прогнозу Минздрава страны, в ближайшие недели этот показатель может превысить 30 тысяч.

В Малайзии вакцинацию от коронавируса прошли 97,8% населения, или около 22 млн человек.

Ранее профессор из университета Аристотеля в греческом городе Салоники Демосфен Сарияннис заявил, что пандемия коронавируса закончится 20 февраля 2022 году. Точную дату Сарияннис предсказал, ссылаясь на специально разработанную математическую модель. Также, по словам учёного, штамм «омикрон» может оказаться последней мутацией COVID-19.