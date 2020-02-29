Грузовое судно GUOXING-1 потерпело крушение в водах японской префектуры Аомори. После ЧП без вести пропали 13 человек.
Корабль столкнулся с рыболовецким судном,
На грузовом корабле находились граждане Филиппин, Китая и Вьетнама. Одного из них удалось спасти, информации об остальных в настоящий момент нет. На поиски пропавших отправили четыре патрульных катера.
Ранее NEWS.ru писал, что российские дипломаты начнут консультации по экстрадиции 11 осуждённых членов экипажа судна ESER, когда определятся с необходимостью апелляции по приговору. Суд города Прая признал россиян виновными в транспортировке девяти тонн наркотиков. Члены команды судна получили от 10 до 12 лет тюрьмы.
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