https://static.news.ru/photo/c2db04e6-5b25-11ea-be17-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Грузовое судно GUOXING-1 потерпело крушение в водах японской префектуры Аомори. После ЧП без вести пропали 13 человек.

Корабль столкнулся с рыболовецким судном, передаёт Kyodo. В службе береговой охраны рассказали, что второе учувствовавшее в ЧП транспортное средство смогло самостоятельно вернуться в порт, никто из его экипажа не пострадал.

На грузовом корабле находились граждане Филиппин, Китая и Вьетнама. Одного из них удалось спасти, информации об остальных в настоящий момент нет. На поиски пропавших отправили четыре патрульных катера.

Ранее NEWS.ru писал, что российские дипломаты начнут консультации по экстрадиции 11 осуждённых членов экипажа судна ESER, когда определятся с необходимостью апелляции по приговору. Суд города Прая признал россиян виновными в транспортировке девяти тонн наркотиков. Члены команды судна получили от 10 до 12 лет тюрьмы.