«Любят воевать»: в Китае указали на огромные расходы США Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил об огромных военных расходах США из-за Киева

Фото: Sgt. Tojyea Matally/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что военный бюджет США в сотни раз больше суммы средств, выделяемых на развитие международной торговли. Он отметил, что только Украине Вашингтон выделил в 400 раз больше средств, чем на все страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ЮВА), сообщает РИА Новости.

Представитель китайского МИД разместил в соцсети соответствующую картинку. На ней изображена гора долларов, выделенных США на поддержку Киева, а рядом — скромная пачка банкнот, показывающая все инвестиции Вашингтона в десять стран ЮВА.

Разница в 400 крат показывает, как сильно правительство США любит воевать, — написал Чжао Лицзянь.

Ранее стало известно, что сотрудник Госдепартамента США во времена администрации Рональда Рейгана Хью де Сантис заявил: поставки Киеву более смертоносных вооружений могут оказаться «самоубийством», поскольку не исключают ответа со стороны России. Странам НАТО следует ограничить поставки Украине военной помощи, отметил он.