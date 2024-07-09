Лифт с Земли в космос решили построить в Японии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Японии планируют построить лифт с Земли в космос, пишет MIR24.TV со ссылкой на японских архитекторов. Уточняется, что проектом хочет заняться компания, которая занималась строительством высоток в Токио.

По данным издания, проект космического лифта представили еще в 2012 году, тогда его оценили в $100 млрд. Архитекторы планировали завершить строительство лифта к 2050 году. Сейчас до сих пор ведутся работы над планом строительства.

Специалисты отметили, что лифт будет двигаться при помощи электромагнитных устройств. Самое сложное — найти материал, подходящий для того, чтобы сделать трос и трубу лифта. Проблема в том, что лифт должен быть очень прочным и длинным, примерно 35 тысяч км.

Архитекторы добавили, что благодаря такому лифту станет проще отправлять в космос различные грузы.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что грунт, доставленный с поверхности Луны в рамках миссий «Аполлон» в 1960-х и 1970-х годах прошлого века, действительно является лунным. Таким образом он ответил на вопрос, были ли на самом деле американские астронавты на Луне.

До этого глава Института космической политики Иван Моисеев заявил, что создание российской орбитальной станции вряд ли сможет окупиться, однако без нее страна не будет способна продолжать пилотируемые полеты в космос. Он также добавил, что РОС нельзя будет построить исключительно из отечественных деталей.