Лидера южнокорейской оппозиции ударили ножом в шею Yonhap: лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мен подвергся нападению в Пусане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ведущей южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время своей поездки в Пусан, сообщает агентство Yonhap. По имеющимся данным, это произошло во время пресс-конференции.

Неизвестный напал на политика и ранил его ножом в шею. Через 20 минут после происшествия Ли Чжэ Мена госпитализировали. Нападавший задержан. О причинах случившегося не сообщается.

Ранее стало известно, что лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла был госпитализирован во время предвыборного митинга на Театральной площади в Ингольштадте. Мужчина получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом. По данным СМИ, после того как Хрупалла сфотографировался с людьми, ему ввели в плечо неизвестное вещество, он почувствовал резкую боль и потерял сознание по дороге на сцену. Его доставили в больницу для оказания экстренной помощи. Врачи обнаружили на его плече припухлость и покраснение.

В свою очередь, лидера оппозиционной партии Сейшельских Островов Патрика Эрмини ранее задержали по обвинению в колдовстве. По данным СМИ, прокуратура заподозрила политика в похищении двух тел с кладбища, а также в хранении предметов, использующихся для магических ритуалов.