Стало известно, какие ранения получил лидер оппозиции Южной Кореи Yonhap: Ли Чжэ Мен мог погибнуть, если бы нож задел сонную артерию

Фото: Yao Qilin/XinHua/Global Look Press

Ли Чжэ Мен

Лидер ведущей в Южной Корее оппозиционной демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен мог умереть в результате покушения, сообщает Yonhap. Сотрудник больницы, в которую доставили политика, рассказал агентству, что летального исхода удалось избежать благодаря тому, что нож не задел сонную артерию.

К счастью, поврежденной областью является яремная вена. Ли мог бы немедленно скончаться на месте, если бы рана пришлась на сонную артерию, — говорится в сообщении.

Как пишет агентство, злоумышленник ранил Ли Чжэ Мена в шею ножом длиной 18 см, когда политик беседовал с журналистами. Нападавший приблизился к оппозиционеру, притворившись его сторонником, и попросил автограф. Лидер «Тобуро» посещал место строительства нового аэропорта Пусана.

Ли Чжэ Мен был отправлен в больницу спустя 20 минут после случившегося. К этому моменту политик был в сознании и истекал кровью. Его вертолетом перевезли в Сеул, ожидается, что мужчине проведут операцию. Нападавшего задержали на месте, отметили в агентстве.

Согласно опубликованным кадрам с места преступления, нападавший носил на голове бумажную корону с надписью «Я — Ли Чжэ Мен». На видео видно, что подозреваемый пробрался к политику через толпу журналистов, после чего ударил Ли Чжэ Мена ножом, который изначально держал завернутым в бумагу.