Председатель КНР Си Цзиньпин 10 марта на самолёте прибыл с инспекционной поездкой в город Ухань, который является административным центром провинции Хубэй и очагом вспышки коронавируса.
Китайский лидер намерен ознакомиться с принимаемыми в городе мерами по борьбе с недугом. Об этом
Также в планах Цзиньпина значатся встречи с врачами и военными, соцработниками и полицейскими, добровольцами и пациентами местных больниц.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая рассказал о новых жертвах коронавируса в стране. За 9 марта зарегистрировано 17 летальных исходов и все — в провинции Хубэй. С момента вспышки коронавируса в материковом Китае от недуга скончались 3136 человек.
Добавьте наши новости в избранные источники