https://static.news.ru/photo/f3a2b852-6288-11ea-ab14-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Yan Yan/Xinhua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин 10 марта на самолёте прибыл с инспекционной поездкой в город Ухань, который является административным центром провинции Хубэй и очагом вспышки коронавируса.

Китайский лидер намерен ознакомиться с принимаемыми в городе мерами по борьбе с недугом. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Также в планах Цзиньпина значатся встречи с врачами и военными, соцработниками и полицейскими, добровольцами и пациентами местных больниц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая рассказал о новых жертвах коронавируса в стране. За 9 марта зарегистрировано 17 летальных исходов и все — в провинции Хубэй. С момента вспышки коронавируса в материковом Китае от недуга скончались 3136 человек.