Лидер Китая оценил изменения в товарообороте с Россией Си Цзиньпин: товарооборот России и Китая по итогам 2022 года на 116% выше, чем 10 лет назад

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Благодаря совместным действиям России и Китая, товарооборот в 2022 году достиг рекордных 190 миллиардов долларов, что на 116% больше, чем десять лет назад, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и «Российской газеты». Си Цзиньпин отметил, что на протяжении 13 лет Китай является крупнейшим торговым партнером России.

Объем взаимных инвестиций между двумя странами продолжает увеличиваться. Успешно реализуется ряд стратегически важных проектов в области энергетики, космоса, авиации и транспортной связи, — подчеркнул он.

Китайский лидер также указал на сохранение высокой динамики взаимодействия в новых сферах, таких как научно-технические инновации и трансграничная электронная коммерция.

Межрегиональное сотрудничество стремительно развивается, принося реальные выгоды простым людям и поддерживая неослабевающий импульс развития обеих стран, — добавил он.

С 20 по 22 марта председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы государства на третий срок.

В начале марта западные СМИ сообщили, что Китай и Россия ведут переговоры о поставках Москве вооружений для использования в конфликте на Украине. При этом и в Брюсселе, и в Вашингтоне признались, что доказательствами о ведении подобных переговоров не располагают. Однако военно-техническое сотрудничество между Пекином и Москвой, несомненно, идет.