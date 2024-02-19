Лев растерзал мужчину за попытку сделать с ним селфи В Индии лев загрыз мужчину, пытавшегося сделать с ним селфи в клетке

Фото: Dong Jianghui/XinHua/Global Look Press

В Индии лев растерзал мужчину, попытавшегося сделать селфи с хищником прямо в клетке, пишет издание Times of India. Местный житель нарушил технику безопасности, когда перелез через ограждение и оказался в запретной зоне около вольера со зверем.

Мужчина по имени Прахлад Гуджар проигнорировал предупреждения сотрудников зоопарка и оказался лицом к лицу со львом. Хищник за 10 минут растерзал индийца. Жертва была в состоянии алкогольного опьянения, сообщают очевидцы. При этом мужчина провоцировал льва, уточнили свидетели.

Работники питомника попытались помочь Гуджару и вытащить 12-летнего зверя из вольера, однако спасти жизнь индийцу не удалось. Сейчас лев находится под наблюдением ветеринаров в изоляции. В зоопарке объявили об усилении мер безопасности с целью предотвратить в будущем подобные инциденты.

Ранее лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время циркового выступления в Сочи. От гибели мужчину спасла его супруга: она отогнала хищника. По словам очевидцев, во время шоу два льва выясняли отношения. Макаренко попытался разнять самцов, однако едва не стал жертвой третьего льва. Сотрудникам цирка пришлось применить водометы и шумовую гранату.