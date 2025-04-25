Легкомоторный самолет с пассажирами рухнул в Таиланде Khaosod: пять человек погибли при крушении самолета в Таиланде

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Легкомоторный самолет рухнул вблизи одного из пляжей в Таиланде, сообщает газета Khaosod. По данным местных СМИ, минимум пять человек в результате трагедии погибли.

Предположительно, воздушное судно потерпело крушение в море на расстоянии примерно 100 метров от побережья в районе Ча-Ам. Спасатели уже достали из воды пять тел и продолжают работу.

Один из находившихся в самолете получил тяжелые травмы. Сейчас его госпитализировали, им занимаются медики. Пока неизвестно, были ли среди пассажиров российские граждане.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Однако пока полноценно проводить поисково-спасательные мероприятия не получается. Проблема кроется в том, что точка падения расположена на водной территории (в акватории). Привлекаются дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета Cessna C180G в американском штате Иллинойс. По данным источников, воздушное судно рухнуло в поле, при авиакатастрофе оно задело линии электропередачи. Погибшими оказались двое мужчин и две женщины. Власти штата приступили к расследованию, сотрудники правоохранительных органов установят все детали трагедии.