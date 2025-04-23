Лавров рассказал о попытках Запада вести «афганскую игру» Лавров: Запад активно пытается вернуться в Афганистан в другом формате

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Лавров

Страны Запада стараются вернуться в «афганскую игру», из которой вышли после прихода к власти талибов («Талибан», движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, переданным ТАСС, Россия не против этого, если действия Запада будут честными.

Мы обратили внимание, что Запад активно пытается вернуться в афганскую игру, из которой он вышел во время бегства коалиции из этой страны после прихода к власти талибов. <…> Мы не против, если только участие западных стран в этих общих усилиях будет честным и не будет таить в себе двойного дна, — заявил он.

Лавров напомнил, что ради этого Запад инициировал через секретариат ООН новый формат консультаций, которые собираются в Дохе. По словам министра, он называется «дохийский формат».

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что талибы могут отправиться в зону специальной военной операции на Украине после решения Верховного суда о приостановке запрета их деятельности. Он добавил, что президент России Владимир Путин не принимает решений, в которых не уверен.

До этого сообщалось, что представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид призвал ООН предоставить «Талибану» место в организации. По его словам, также необходимо отменить ненужные санкции против Кабула и прекратить пропаганду со стороны Миссии по содействию Афганистану (МООНСА).