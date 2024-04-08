Лавров прибыл в Китай Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом, передает ТАСС. Борт главы внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине.

Визит министра продлится с 8 по 9 апреля. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, министры обсудят среди прочего ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также они поднимут вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие на международной арене.

Последний раз Лавров посещал Пекин в октябре 2023 года. Тогда проходил третий международный форум «Один пояс — один путь».

Ранее министр заявил, что предложенный Китаем план по урегулированию ситуации на Украине опирается на анализ причин конфликта, в отличие от «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что Москва позитивно отреагировала на предложение Пекина.

Дипломат рассказал, что составленный китайской стороной документ предполагает 12 пунктов. Кроме того, предложение Пекина выстроено по логике «от общего к частному» — в тексте говорится о непорядке в сфере безопасности как в Европе, так и в мире, а также констатируется причина этой ситуации — невыполнение Устава ООН, пояснил Лавров.