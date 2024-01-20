Лауреат Нобелевской премии предрек эпоху застоя в Китае Нобелевский лауреат Пол Кругман заявил, что Китай вступает в эпоху застоя

В Китае наблюдается такая же дефляция, которая происходила в Японии в 1980-х годах, а также безработица среди молодого поколения, это говорит о том, что страна вступает в «эпоху застоя», считает лауреат Нобелевской премии по экономике, американский экономист Пол Кругман. По его словам, которые приводит The New York Times, КНР отстает по всем экономическим показателям от других государств.

Кругман подчеркнул, что ряд аналитиков ожидал экономического бума в Китае после отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса, однако страна, напротив, отстала по всем показателям, кроме ВВП. Отмечается, что по предварительной оценке, он увеличился на 5,2%. Лауреат Нобелевской премии добавил, что к этой цифре относятся скептически.

Американец считает, что к такому развитию событий привели три фактора: подавление частной инициативы, слабая социальная защита, из-за которой семьи копят на случай форс-мажоров, и низкие ставки -— низкие проценты по вкладам и дешевые кредиты для привилегированных клиентов. Кругман рекомендует правительству Китая укреплять меры соцзащиты и перенаправить значительную часть доходов на домохозяйства.