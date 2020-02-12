https://static.news.ru/photo/01177af8-4d90-11ea-8ee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главной задачей для компании-владельца круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине у берегов Японии, является обеспечение пассажиров и экипажа лекарствами для борьбы с коронавирусом нового типа, рассказал исполнительный вице-президент перевозчика Раи Калуори.

Судно могут снять с карантина 19 февраля 2020 года, передаёт телеканал CNN.

Лайнер Diamond Princess 20 января начал двухнедельный круиз. Он вышел из японской Иокогамы. Маршрут путешествия — Кагосима — Гонконг — Окинава. Он был рассчитан до 4 февраля.

Вскоре выяснилось, что один из гостей судна, сошедший на берег в Гонконге, заразился коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы. Специалисты проверили всех пассажиров. Минздрав Японии потребовал ввести 14-дневный карантин на борту. Сейчас на лайнере находятся 2666 туристов (24 из РФ) и 1045 членов экипажа.

На 12 февраля 2020 года число заражённых составило 45 188 человек. Умерло 1116. Выздоровели 4856 граждан. Власти КНР отмечают, что показатель смертности от коронавируса составляет 2,49%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что этап «Формулы-1» Гран-при Китая не состоится в назначенные сроки из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Официальное решение о полной отмене или переносе ещё не принято, однако провести гонку в другие даты будет проблематично.