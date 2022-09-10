Kyodo: в Японию доставили тела трех погибших с судна KAZU 1 Kyodo: из России в японский порт Отару доставили тела трех погибших с судна KAZU 1

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Тела трех погибших во время крушения в конце апреля на севере Японии судна KAZU 1 доставлены из России в порт Отару на Хоккайдо. Их ранее обнаружили в районе Кунашира и острова Сахалин, сообщает Kyodo.

Агентство отмечает, что передача тел состоялась в порту Корсаков, куда они были доставлены после идентификации. Тела забрало патрульное судно японской службы безопасности на море.

Анализ ДНК показал, что найденными у российских берегов оказались член экипажа и два пассажира — мужчина и женщина. Они будут считаться пропавшими без вести до тех пор, пока тела не идентифицируют в Японии.

Экскурсионное судно KAZU 1 подало сигнал бедствия 23 апреля, позже оно перестало выходить на связь. На борту находились 26 человек, включая двух детей. Спасатели обнаружили тела 14 человек, их идентифицировали. Еще 12 человек все еще числятся пропавшими без вести. Само судно нашли на глубине 120 метров через несколько дней после аварии.

Ранее стало известно, что в конце августа Россия и Япония договорились о передаче тел трех граждан, погибших при крушении лайнера KAZU 1 на востоке острова Хоккайдо. Российское министерство иностранных дел тогда уведомило об этом МИД Японии.