Kyodo: в МИД Японии вызвали сапёров Kyodo: в МИД Японии вызвали группу саперов полиции из-за подозрительной посылки

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Саперы из специальных сил полиции 3 июня были вызваны в здание министерства иностранных дел Японии в Токио. Причиной стало получение по почте посылки, предположительно, со взрывчаткой, сообщает Kyodo.

Агентство отмечает, что наличие взрывчатого вещества в министерстве заподозрили при первом осмотре посылки. Когда сапёры её вскрыли, оказалось, что внутри находились дымовая шашка, пластиковая бутылка, а также письмо.

Посылку неназванный отправитель адресовал «всем сотрудникам» МИД, на ней оказались указанными его адрес и имя. Полиция начала расследование.

Ранее стало известно, что в сентябре 2021 года в Вестминстерском районе Лондона сотрудники полиции поставили ограждения возле офиса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за подозрительного предмета. На место вызывались сотрудники экстренных служб, которые провели проверку и выяснили, что подозрительный предмет не представляет угрозы.