КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

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КНДР произвела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии. Этот шаг может быть ответом Северной Кореи на усиление сотрудничества Южной Кореи и США в вопросах сдерживания Пхеньяна.

Северная Корея, по-видимому, запустила две баллистические ракеты, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Северной Кореи обвинили США в размещении ядерного оружия в Южной Корее. По словам постоянного представителя КНДР при ООН Ким Сона, такое происходит впервые за 40 лет. Он назвал подобное «провокационной шпионской деятельностью».

Вашингтон и Сеул ранее приняли декларацию, которая предполагает организацию консультативной группы по проблемам ядерного планирования. Это было сделано в ответ на угрозы режиму нераспространения со стороны КНДР.

Кроме этого, Южная Корея получила от США обещания применить «всю силу Альянса», в числе которой ядерное оружие, если КНДР нанесет ядерный удар.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в связи с этим, что Пхеньян не будет останавливать работы по производству совершенных систем вооружения из-за враждебных действий.