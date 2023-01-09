KT: пятеро бежавших от мобилизации россиян застряли в аэропорту Сеула

Фото: NEWSIS/XinHua/Global Look Press

Международный аэропорт Инчхон, Сеул, Южная Корея

Пятеро граждан России, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации, застряли в международном аэропорту Сеула, пишет The Korea Times. Они приехали в столицу Южной Кореи в октябре-ноябре и с тех пор ожидают решения вопроса о предоставлении убежища.

По данным издания, россияне по прибытии подали заявки на получение статуса беженца, но корейские власти им отказали, аргументировав свою позицию тем, что уклонение от мобилизации не является основанием для предоставления убежища. Россияне с помощью адвоката оспорили отказ в суде. Предполагается, что решение по поданной ими апелляционной жалобе будет принято в конце января.

В ожидании решения россияне живут в аэропорту на территории зоны беспошлинной торговли. Питание им предоставляется за Минюстом Южной Кореи. На завтрак и ужин они получают пирожное и сок, на обед – курицу с рисом.

В ведомстве изданию пояснили, что если суд поддержит граждан РФ, им выдадут визу G-1, позволяющую находиться на территории страны до окончания процедуры рассмотрения кандидатуры на статус беженца. В противном случае они будут депортированы.

Ранее власти Нидерландов заявили, что перестанут автоматически предоставлять убежище россиянам, которые уклоняются от мобилизации. При этом в Министерстве безопасности и юстиции королевства уточнили, что данная мера не коснется только уже призванных на службу граждан РФ. Их заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке.