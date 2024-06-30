Крушение китайской ракеты Tianlong-3 попало на видео Ракета-носитель Tianlong-3 разбилась при запуске в Китае

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Китайская ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение во время старта с площадки в городе Гунъи провинции Хэнань, соответствующие кадры распространили в Сети очевидцы происшествия. Сведения о причинах провального пуска и возможных пострадавших не поступали. Как передает Reuters, упала первая ступень ракеты.

На опубликованных кадрах видно, как через несколько секунд после старта двигатель начинает выбрасывать черный дым, после чего тяга снижается, и Tianlong-3 начинает заваливаться. Ракета рухнула в горной местности, там прогремел мощнейший взрыв. Над местом падения Tianlong-3 поднялся огромный столб дыма.

Ранее в Новотроицке Оренбургской области грузовой поезд сошел с рельсов на станции Западная. По данным Уральской транспортной прокуратуры, шесть вагонов с цементом сошли с путей при проведении маневровых работ, три из них опрокинулись. На опубликованных кадрах видно, что содержимое состава засыпало железнодорожные пути.

До этого в Амурской области разбился вертолет Robinson 66, принадлежащий частной компании. По информации СМИ, на его борту находились шесть человек. Пилот и трое пассажиров погибли при крушении. Также появились кадры, на которых видны обломки Robinson 66.