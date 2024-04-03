Крупнейший производитель чипов эвакуирует заводы с Тайваня Bloomberg: компания TSMC эвакуирует заводы из-за землетрясения на Тайване

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейший в мире производитель полупроводников компания TSMC эвакуирует свои производственные мощности из-за сильного землетрясения на Тайване, сообщает Bloomberg. Отмечается, что к повреждению высокоточных полупроводниковых изделий могут привести даже незначительные колебания. При этом в эпицентре сила подземных толчков достигала 7,5 балла.

По данным агентства, TSMC является партнером крупных технологических гигантов, включая Apple и Nvidia. В настоящее время компания оценивает ущерб от стихийного бедствия.

Утром в среду, 3 апреля, в регионе произошло несколько подземных толчков. Первый был зафиксирован к юго-западу от Окинавы, эпицентр магнитудой 7,5 располагался также вблизи восточного побережья Тайваня. Там же менее чем через 15 минут произошло и второе землетрясение магнитудой 6,6. Еще о нескольких толчках сообщалось позже, их сила достигала 5,4 балла.

В Сети появилось видео обрушения жилой многоэтажки после землетрясения. На кадрах можно увидеть, как жилой дом разваливается до основания на глазах окружающих.

На данный момент известно о четырех погибших и не менее 97 пострадавших. Наибольшее количество жертв пришлось на туристическую достопримечательность — тропу Дэкалунь. Там погибли трое, 40 человек получили ранения. Сведений о пострадавших россиянах не поступало.