Молодой человек из филиппинского города Балабак погиб во время рыбалки. 15-летнего подростка заживо съел огромный крокодил.
По словам 40-летнего дяди погибшего, мальчик зашёл в реку по пояс, чтобы закинуть сети. В этот момент на него и напала рептилия.
Мужчина рассказал, что подростка растерзали у него на глазах. Полиция смогла обнаружить туловище молодого человека лишь с одной уцелевшей рукой. Само животное найти не удалось, передаёт «
Ранее News.ru писал, что конфликт между кошкой и крокодилом попал на видео. Рептилия хотела выползти из водоёма на берег, но четвероногое, дважды вцепившись в крупного хищника, прогнало непрошеного гостя.