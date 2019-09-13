https://static.news.ru/photo/736742a8-d60a-11e9-844a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Молодой человек из филиппинского города Балабак погиб во время рыбалки. 15-летнего подростка заживо съел огромный крокодил.

По словам 40-летнего дяди погибшего, мальчик зашёл в реку по пояс, чтобы закинуть сети. В этот момент на него и напала рептилия.

Мужчина рассказал, что подростка растерзали у него на глазах. Полиция смогла обнаружить туловище молодого человека лишь с одной уцелевшей рукой. Само животное найти не удалось, передаёт « Свободная пресса ».

Ранее News.ru писал, что конфликт между кошкой и крокодилом попал на видео. Рептилия хотела выползти из водоёма на берег, но четвероногое, дважды вцепившись в крупного хищника, прогнало непрошеного гостя.