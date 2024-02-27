Кризис в индустрии подтолкнул создателей PlayStation к радикальным мерам Sony уволит 900 человек из подразделения по разработке PlayStation

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Компания Sony Interactive Entertainment, которая является производителем игровой консоли PlayStation, готовится уволить 900 человек, сообщил глава корпорации Джим Райан. По его словам, которые приводит NBC News, таким образом штат Sony Interactive Entertainment сократится примерно на 8%.

Руководство и я приняли невероятно трудное решение о реструктуризации операций, которое, к сожалению, включает сокращение нашей рабочей силы, затрагивающее очень талантливых людей, которые внесли свой вклад в наш успех, — заявил Райан.

Он уточнил, что сокращение является следствием изменений экономического ландшафта, а также принципов разработки и распространения продукции.

Ранее также сообщалось, что работу потеряли более 100 сотрудников компании Alphabet Inc, отвечающих за разработку голосового помощника Google Assistant. Под сокращение также подпали разработчики аппаратного обеспечения ассистента и члены инженерных групп. Причиной увольнения специалистов стало стремление компании сократить расходы. Представитель компании Google, находящейся под управлением Alphabet Inc, отметил, что сокращения происходили на протяжении всей второй половины 2023 года. По его словам, такие меры направлены на общее повышение эффективности работы Google и приведение ресурсов компании в соответствие с ее основными приоритетами.