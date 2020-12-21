Китай планирует запустить на орбиту новую ракету-носитель

https://static.news.ru/photo/394dfad0-ab64-43f8-ac85-b98288f6cca7_660.jpg Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/SpaceX

Китайская ракета среднего класса «Чанчжэн-8» («Великий поход — 8») выведет 22 декабря на орбиту секретный спутник XJY-7, а также несколько космических микроаппаратов.

Запуск планируется осуществить в 34-минутный временной промежуток, открывающийся в 07:29 мск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международного предупреждения пилотов о закрытии районов воздушного пространства NOTAM.

Ранее Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщило об установке ракеты-носителя на стартовой площадке. Планируется вывести на орбиту секретный спутник XJY-7 для испытания технологий, разработанных Китайской академией космических технологий (CAST). Кроме того, на борту «Чанчжэн-8» будет размещён микроспутник ET-SMART-RSS (ETHSAT-6U), или «Чжисин-1А», созданный для Эфиопии, а также аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайсы-1» и очередной спутник связи «Тяньци» (Apocalypse 12).

После старта двухступенчатая ракета-носитель «Чанчжэн-8» должна будет осуществить управляемую посадку на морскую платформу. Планируется, что ракета станет основой носителя многоразового использования для запуска коммерческих пусков.

Как сообщал NEWS.ru, запуск российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на Международную космическую станцию могут перенести с апреля на июль 2021 года. Согласно предварительной программе полёта станции, подготовленной в РКК «Энергия» (предприятие Роскосмоса), модуль доставит на МКС ракета-носитель «Протон-М». Старт запланирован с космодрома Байконур 15 июля, а стыковка — на 23 июля.