Краснокнижные косатки попали в ледяной плен Тихого океана Mash: стая краснокнижных косаток застряла во льдах Тихого океана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стая косаток, занесенных в Красную книгу, оказалась на грани смерти, попав в ледяной плен в японских водах Тихого океана, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, российские спасатели не могут вызволить животных без разрешения Японии, а со стороны Токио ничего не предпринимают для спасения.

Биолог Григорий Цидулко сообщил каналу, что косаток, вероятно, унесло в пролив Немуро течением из России. Он объяснил, что в Японии такой вид черно-белых китов не водится. По данным ученого, у животных есть примерно 20 часов, чтобы выжить и выбраться из ледяной ловушки. В противном случае они либо обессилеют, либо их намертво скует лед.

Чтобы спасти косаток, нужно прорубить колею во льду, по которой животные могли бы выбраться. У российских моряков есть возможность помочь млекопитающим, но нет на это разрешения от японских властей. Активисты из общества «Свободу косаткам и белухам» направили прошение посодействовать в ситуации в Росприроднадзор и МИД РФ.

Ранее в Ростове-на-Дону спасли животных, застрявших без еды, отопления и воды в частично обрушившемся доме на улице Нариманова. Питомцы провели взаперти около пяти дней. Среди оставшихся внутри животных были кошки, собака, хомяк и ящерица. Их хозяева успели покинуть квартиры, когда возникла угроза обрушения, но забрать питомцев они не смогли.

Чтобы вызволить животных с верхних этажей, спасатели использовали автовышку. Первой из спасенных питомцев оказалась кошка из квартиры на первом этаже. Одного кота достали из подвала. Питомец оказался сильно обезвожен, поэтому его сразу же отвезли в ветеринарную клинику.