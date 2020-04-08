Коронавирус загнал фермеров Сингапура на крыши парковок

https://static.news.ru/photo/ea016394-797a-11ea-921f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Heline Vanbeselaere/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Сингапура, опасаясь ухудшения ситуации с поставками продовольствия из-за коронавируса, планируют наращивать собственное производство сельскохозяйственной продукции, в том числе путём превращения крыш многоуровневых автомобильных парковок в фермы.

Собственное производство Сингапура покрывают всего 10% его потребностей в продовольствии. Между тем ограничения на перемещения населения, введённые из-за пандемии коронавируса, нанесли ущерб системам поставок продуктов. Поэтому в городе опасаются возможных перебоев в поставках продовольствия и роста цен, передаёт The Guardian.

Согласно планам правительствам, грант в размере $21 млн будет выделен для поддержки производства яиц, рыбы, листовых овощей, а также поиска пустующих промышленных зон для их переориентирования под фермерские угодья.

Кроме того, на следующей неделе будет объявлен тендер на создание на крышах многоэтажных автомобильных парковок сельскохозяйственных участков.

Как писал NEWS.ru, панические набеги европейцев на супермаркеты в попытках запастись продуктами на чёрный день, возможно, были оправданы. В ООН предупредили, что из-за повсеместного закрытия границ и протекционистской политики ряда государств Евросоюз может столкнуться с нехваткой продуктов питания в ближайшие месяцы. Правительство Италии уже задумалось о введении продуктовых карточек, в то время как французов призывают массово ехать «на картошку», чтобы урожай не сгнил на полях.

По последним данным, в мире более 1,43 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 82 тысяч, более 302 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 7517 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксирован 61 летальный исход, выздоровели 505 человек.