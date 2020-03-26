https://static.news.ru/photo/db9f86cc-6e95-11ea-b3cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sean Edison/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники гостиниц в курортных зонах Таиланда в период действия введённого из-за коронавируса чрезвычайного положения, когда отели временно опустеют, будут изучать русский язык за государственный счёт.

Как сообщил постоянный секретарь Министерства труда королевства Суттхи Сукосон, на средства ведомства планируется организовать тренинги для работников различных отраслей, у кого в период жёстких мер по борьбе с пандемией COVID-19 практически не будет работы.

Для работников отельного бизнеса в курортных зонах мы организуем краткосрочные курсы русского языка, — цитирует РИА Новости чиновника.

По его словам, занятия будут бесплатными. Кроме того, посещающим курсы ежедневно станут выплачивать по 150 таиландских батов ($6) на питание.

По статистике Министерства туризма Таиланда за 2017–2019 годы, россияне занимают второе место после граждан КНР по количеству турпоездок в страну.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Таиланда объявили в королевстве чрезвычайное положение. Оно вступит в силу в полночь 25 марта и будет действовать до конца апреля. Согласно решению руководства, въезд иностранцев в страну и выезд из неё будет запрещён. Исключения будут действовать для дипломатов, пилотов и официальных лиц.

Число заражённых коронавирусом в Таиланде увеличилось на 106 человек и составило 827 заболевших. От инфекции умерли четыре человека.

На 25 марта в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.