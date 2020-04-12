Коронавирус в Китае: эпидемиолог оценил возможность второй волны

https://static.news.ru/photo/8bbf5314-7c7b-11ea-9e67-fa163e074e61_660.jpg Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил, что приход второй волны коронавируса в страну из-за приезда заражённых людей из-за границы маловероятен. По его словам, однако риск существует.

В Китае очень жёсткие профилактические меры, вплоть до уровня каждого отдельного жилого района и дома, — объяснил эпидемиолог в интервью газете «Жэньминь жибао».

Наньшань добавил, что в Поднебесной люди носят маски, а при общении строго соблюдают дистанцию. При появлении же у человека температуры или других симптомов его срочно изолируют.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китай сообщил о выявлении 99 новых случаев заражения коронавирусом за 11 апреля на материковой части. Два случая зафиксированы внутри страны, 97 — у прибывших из-за границы. За эти же сутки в КНР не зарегистрировано ни одного летального исхода от вируса.