Коронавирус повторно обнаружили у 91 человека в Южной Корее

Медики в Южной Корее повторно нашли коронавирус нового типа (COVID-19) у 91 гражданина страны, ранее вылечившихся от заболевания. Специалисты считают, что инфекция могла «спать» в организме и через некоторое время активизироваться.
Врачи взяли заражённые клетки из тканей лёгких для анализа. Результаты придут минимум через две недели,
Часть экспертов считает, что пациенты не были инфицированы повторно. Вирус просто снова активизировался.
В мире насчитывается 1,6 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 95 тысяч человек, выздоровели свыше 358 тысяч. В России за минувшие сутки зафиксировано 1786 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число пациентов достигло 11 917 в 82 регионах. За весь период умерли 94 человека, выздоровели 795.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты из Института науки и технологий Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто создали реагент, с использованием которого тест на коронавирус занимает всего 20 минут. Технология уже передана компании-производителю, а 3 апреля начат массовый выпуск новой системы.
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