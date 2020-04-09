Коронавирус повторно обнаружили у 91 человека в Южной Корее

https://static.news.ru/photo/06bd20d2-7b14-11ea-bd3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медики в Южной Корее повторно нашли коронавирус нового типа (COVID-19) у 91 гражданина страны, ранее вылечившихся от заболевания. Специалисты считают, что инфекция могла «спать» в организме и через некоторое время активизироваться.

Врачи взяли заражённые клетки из тканей лёгких для анализа. Результаты придут минимум через две недели, передаёт агентство «Рёнхап». Учёные хотят понять, вырабатываются ли антитела к COVID-19 у переболевших.

Часть экспертов считает, что пациенты не были инфицированы повторно. Вирус просто снова активизировался.

В мире насчитывается 1,6 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 95 тысяч человек, выздоровели свыше 358 тысяч. В России за минувшие сутки зафиксировано 1786 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число пациентов достигло 11 917 в 82 регионах. За весь период умерли 94 человека, выздоровели 795.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты из Института науки и технологий Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто создали реагент, с использованием которого тест на коронавирус занимает всего 20 минут. Технология уже передана компании-производителю, а 3 апреля начат массовый выпуск новой системы.