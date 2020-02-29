https://static.news.ru/photo/70e67c2c-5af0-11ea-8630-fa163e074e61_660.jpg Фото: majlis.ir

Заседания парламента Ирана временно приостановлены. Анализы пятерых депутатов дали положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщает РИА Новости. Исследование прошли 100 парламентариев, после обнаружения инфекции у коллег анализы сдадут и другие депутаты.

Обстановка с коронавирусной инфекцией в Иране в настоящий момент является одной из самых напряжённых из всех стран, где были случаи заражения. По последним данным, число заболевших людей приближается к 600, 43 человека скончались.

Среди умерших от коронавируса оказался бывший иранский посол в Ватикане и видный религиозный деятель Сейед Хади Хосровшахи, передавал NEWS.ru. Вице-президент Ирана Масумех Эбтекар оказалась в числе заразившихся. Также заболел замглавы иранского Минздрава Ирадж Харирчи.