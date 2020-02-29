Заседания парламента Ирана временно приостановлены. Анализы пятерых депутатов дали положительный результат на коронавирус.
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Обстановка с коронавирусной инфекцией в Иране в настоящий момент является одной из самых напряжённых из всех стран, где были случаи заражения. По последним данным, число заболевших людей приближается к 600, 43 человека скончались.
Среди умерших от коронавируса оказался бывший иранский посол в Ватикане и видный религиозный деятель Сейед Хади Хосровшахи, передавал NEWS.ru. Вице-президент Ирана Масумех Эбтекар оказалась в числе заразившихся. Также заболел замглавы иранского Минздрава Ирадж Харирчи.
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