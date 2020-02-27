Подготовка первого государственного визита лидера КНР Си Цзиньпина в Японию продолжится, несмотря на вспышку коронавируса. Как ожидается, политик посетит Страну восходящего солнца весной.
Точные даты поездки пока согласовываются,
Мы спокойно готовимся к его визиту, — заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Ранее лидер Китая назвал вспышку COVID-19 большим испытанием для управленческой системы страны. Си Цзиньпин отметил, что властям необходимо провести реформы в системе общественного здравоохранения, писал NEWS.ru.
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