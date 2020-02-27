Фото: Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Работающая гидом жительница Японии повторно заразилась COVID-19, сообщило правительство префектуры Осака.

В первый раз инфицирование было выявлено у женщины в конце января. 1 февраля её выписали из госпиталя после прохождения курса лечения. Вирус нового типа был вновь диагностирован 26 февраля после...