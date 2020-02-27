Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Подготовка первого государственного визита лидера КНР Си Цзиньпина в Японию продолжится, несмотря на вспышку коронавируса. Как ожидается, политик посетит Страну восходящего солнца весной.

Точные даты поездки пока согласовываются, отмечает CNN.

Мы спокойно готовимся к его визиту, — заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Ранее лидер Китая назвал вспышку COVID-19 большим испытанием для управленческой системы страны. Си Цзиньпин отметил, что властям необходимо провести реформы в системе общественного здравоохранения, писал NEWS.ru.

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