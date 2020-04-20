Корея сохранит карантин, несмотря на улучшение ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/261410be-8319-11ea-a27e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн рассказал о борьбе с коронавирусом в стране. По его словам, несмотря на улучшение ситуации, жёсткий карантин должен быть сохранён.

На территории государства ослаблен режим социального дистанцирования, однако его действие продлено до 5 мая, передаёт ТАСС. Политик положительно оценил соответствующее решение правительства.

Несмотря на ослабление режима социального дистанцирования, должно быть продолжено соблюдение строгих карантинных мер, направленных на дальнейшее снижение числа случаев заражения вирусом, — подчеркнул он.

Глава кабмина подчеркнул, что снижение уровня заболеваемости произошло благодаря работе врачей, которые помогают людям с риском для собственного здоровья. Также он отметил всенародное соблюдение принятых мер.

Накопленный за три месяца опыт борьбы с коронавирусом вселил уверенность в победе. Вместе с тем этот опыт подтвердил, что победа будет нелёгкой, — заключил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская Федерация вышла на второе место в мире по количеству проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на межведомственном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

В России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли 405.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели свыше 615 тысяч.