Корейскую астрономическую карту включили в реестр наследия ЮНЕСКО Корейскую астрономическую карту XVIII века включили в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Астрономическая карта «Хочхончондо» 18 века

Корейскую астрономическую карту «Хочхончондо» XVIII века включили в реестр Всемирного наследия программы ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Такое решение приняли в ходе 216-ой ассамблеи исполнительного совета во Франции, сообщили EADaily в посольстве КНДР в Москве.

Как уточняет издание, это второй документальный объект корейского народа, который включили в реестр. Карта представляет собой копию проекции созвездий на бумаге круглой формы и составляет 57,6 см в диаметре. Там также есть записи о Солнце, Луне, Сатурне, Юпитере, Марсе, Венере и Меркурии с рисунками.

Карта включает рисунок, на котором обозначены 24 сезона, время восхода и захода, солнечное и лунное затмения. В нижней части расположен каталог звезд и описание строения Солнечной системы. Карта хранится в Народном дворце образования в Пхеньяне.

В Австралии ранее появился голографический зоопарк, в котором вместо настоящих животных представлены их 3D-проекции. Территория поделена на несколько тематических зон. Экспозиции в том числе посвящены животным Африки, Арктики, а также подводному и доисторическому мирам с динозаврами. Для полного погружения в помещениях специально изменяют температуру воздуха.